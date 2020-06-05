سلطنة عمان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 15 ألفا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 778 أمس الخميس، لترتفع الحصيلة إلى 15068.
وأوضح البيان أن 343 حالة تعود لعمانيين و427 لغير عمانيين.
وحسب البيان، فإن إجمالي الوفيات بلغ 72 بعد أن كان عند 67 في الإحصائية السابقة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3451.
تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (770) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها (343) حالة لعمانيين، (427) حالة لغير عمانيين.#عمان_تواجه_كورونا#خليك_في_البيتpic.twitter.com/0VhGHNQ7lE— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) June 5, 2020
المصدر: وزارة الصحة العمانية