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سلطنة عمان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 15 ألفا

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سلطنة عمان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 15 ألفا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 778 أمس الخميس، لترتفع الحصيلة إلى 15068.

وأوضح البيان أن 343 حالة تعود لعمانيين و427 لغير عمانيين.

وحسب البيان، فإن إجمالي الوفيات بلغ 72 بعد أن كان عند 67 في الإحصائية السابقة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3451.

المصدر: وزارة الصحة العمانية

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