اليمن.. حصيلة وفيات كورونا في مناطق سيطرة حكومة هادي تتجاوز الـ100

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأراضي الخاضعة لسيطرتها تجاوزت عتبة الـ100.

وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أمس الخميس، تسجيل 34 حالة جديدة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك خمس وفيات.

وأصبحت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 453 حالة إصابة، بما في ذلك 103 حالات وفاة و17 حالة تعافي.

ويعود أكبر عدد من الوفيات (48 وفاة) إلى محافظة حضرموت، تليها تعز (18 وفاة) ولحج (16 وفاة).

في الوقت نفسه، تتصدر العاصمة المؤقتة عدن قائمة أكبر بؤر الفيروس في اليمن بـ130 إصابة مؤكدة، حسب الإحصاءات المنشورة.

وبناء على هذه الحصيلة، تتجاوز نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة حكومة هادي 22%، ما يعد من أكبر المعدلات في العالم.

ولا تشمل هذه الحصيلة حالات كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، بما فيها العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن خطر تفشي الوباء في البلاد التي تمر منذ سنوات بما تصفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

المصدر: RT