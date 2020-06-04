وزير العمل الأردني يرد على مواطن سأله عن وضعه المالي

فضل وزير العمل الأردني نضال البطاينة عدم الإفصاح عن وضعه المالي، بعد أن وجه له مواطن سؤالا بهذا الشأن على "فيسبوك".

وعلق البطاينة قائلا: "كل واحد اللي فيه بكفيه، والي بدري بدري، والله يفرجها على الجميع".

وأضاف: "لو اطلعت على وضعي المالي، أنا متأكد أنك لن ترضى أن تكون في مكاني".

وفي رده على شخص سأله إذا كان يشعر بالرضا عن أدائه كوزير للعمل، قال البطاينة إنه لا يعتقد أن المقارنات شيء جيد.

المصدر: "فيسبوك"