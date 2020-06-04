توليد ناجح لمصابة ثالثة بكورونا في مصر (صور)

احتفل مستشفى ملوي للعزل الصحي في جنوب محافظة المنيا المصرية اليوم، بولادة طفلة في المركز من أم تعاني الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن السيدة وعمرها 29 عاما، وضعت مولودتها وتم أخذ مسحة من المولودة ليتم تحليلها لمعرفة خلوها من الفيروس أم لا.

وأضاف المصدر، أن حالة الأم والمولودة مستقرة، وأن هذه العملية الثالثة عقب ولادة سيدتين مصابتين بكورونا في المستشفى المذكور أواخر مايو الماضي.

المصدر: ناصر حاتم – القاهرة