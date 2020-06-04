خبير مصري: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا لم تنخفض في مصر نتيجة وجود حالات كثيرة معزولة منزليا.

وأوضح الحداد أن وزارة الصحة بدأت في اعتماد بروتوكول علاج لمصابي كورونا بمجرد الاشتباه بأشعة مقطعية وصورة الدم، وعدم انتظار نتائج المسحة، مشددا على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى عدم الاعتماد على عدد المسحات كمؤشر لرصد المصابين خلال هذه المرحلة، وذلك لعدم وجود أعراض لدى بعض المصابين ومعاناة آخرين من أعراض بسيطة وعزلهم في المنزل، موضحا أن بعض الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس تتعافى تلقائيا بعد عزلها منزليا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT