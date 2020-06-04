مصر.. بادرة طيبة من محافظ المنيا تجاه إحدى الناجيات من كورونا

أكد أسامه القاضي محافظ المنيا في مصر، أنه سيتم تعيين رباب محمد عبد الله وهي إحدى المتعافيات من فيروس كورونا المستجد، في إحدى المؤسسات أو المشاريع في المحافظة.

وخلال استقباله للمواطنة اليوم بمكتبه، قدم خالص التعازي لها في والدها، مؤكدا أن الإصابة بفيروس كورونا "ليست وصمة عار"، وشدد على أن الجميع معرضون للإصابة، فالمرض لا يفرق بين شخص وآخر.

وكلف بصرف مبلغ مالي شهري لها لحين انتهاء الخدمة العامة وتعيينها بالسركي، مؤكدا على الوقوف معها في تلك الأزمة للمرور منها بسلام.

وكان عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت رسالة موجهة من رباب محمد، تشتكي فيها من أن شركة المياه أنهت خدمتها، ولم تراع الظروف الصعبة التي ألمت بها.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة