وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ المصرية

سجل مستشفى مدينة بلطيم بمصر الخميس، وفاة جديدة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مقيمة ببرج البرلس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول طفلة تتوفى بالفيروس في كفر الشيخ.

وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي، إن حالة الطفلة التي تدعى فاطمة. أ. ح. ش، كانت غير مستقرة، وظلت في العناية المركزة في المستشفى حتى توفيت، وقد تم تغسيلها وتكفينها تمهيدا لتسليمها لذويها، وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وترتفع بذلك أعداد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، بين أهالي محافظة كفر الشيخ إلى 17 حالة وفاة منذ بدء الأزمة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:RT