"الجيش الليبي" يعلن إعادة تمركزه خارج طرابلس مشترطا التزام قوات حكومة الوفاق بعملية وقف إطلاق النار

أعلنت القيادة العامة "للجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وحذرت القيادة العامة على لسان الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، من أنها "ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5 + 5)، في حال لم يلتزم الطرف الآخر بالهدنة المعلنة".

وأكد المسماري في بيان تلاه أن العملية تأتي "بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعما للحل السياسي".

وأضاف: "المبادرة استجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وأيضا إنسانية لحقن دماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق".

وتابع: "المعركة لم تنتهي بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الخالدة".

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT