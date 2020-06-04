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أردوغان معلقا على لحية السراج البيضاء: "تبارك الله!"

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أردوغان معلقا على لحية السراج البيضاء:
AFP Adem ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لحية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج البيضاء بالقول: "تبارك الله!".

وأظهر مقطع فيديو داخل المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، لحظة اللقاء الذي جمع أردوغان بالسراج، والترحيب المتبادل بين الطرفين، حيث استقبل الرئيس التركي السراج بالقول: "أهلا وسهلا كيف حالكم" ليرد السراج بالقول: "الحمد لله بخير".

وبدا أردوغان مندهشا لرؤية السراج وقد أطلق لحيته فوجه له نظرات تساؤل عن سرّها فأجاب رئيس حكومة الوفاق "إنها لحية بيضاء".. فعقب أردوغان بالقول""تبارك الله".

وعقد الجانبان لقاء اليوم الخميس لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

المصدر: RT

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