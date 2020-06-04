الحكومة الأردنية تعلن تخفيف الإجراءات المفروضة لردع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الخميس عن خطوة جديدة في سبيل تخفيف القيود المفروضة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت السلطات السماح بالحركة بين المحافظات وإلغاء نظام الزوجي والفردي وتخفيف ساعات الحظر وفتح القطاعات ودور العبادة اعتبارا من يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى فتح المطاعم والمقاهي (وفق ضوابط وقيود أيضا) والحضانات والطيران الداخلي والسماح بالسياحة الداخلية وفتح الفنادق والنزل والأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور.

يتبع..