لودريان: تقارب مع إيطاليا بشأن ليبيا

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى وجود "تقارب كبير" بين إيطاليا وفرنسا، بشأن ليبيا.

وأكد وجود "تقارب أساسي، من ناحية أن مستقبل هذا البلد يجب ألا يخضع للاستغلال من قبل قوى خارجية".

وأضاف لودريان، ردا على سؤال للصحافيين في الندوة التي عقدها ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر الوزارة في روما مساء أمس: "أن مستقبل ليبيا يجب أن يقرره الليبيون، ونحن عازمون على تنفيذ الالتزامات، التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين".

وتابع الوزير الفرنسي: "تحدثنا عن ليبيا كما نتحدث عنها في كل مرة نلتقي فيها، وعادة ما يكون هناك تقارب بهذا الشأن".

وشدد على، ضرورة إنهاء "التوغلات الأجنبية وتدفق الأسلحة"، التي تأتي من قبل "شركاء الفصائل المختلفة المنتشرة في الساحة".

وخلص الوزيرالفرنسي إلى القول: "إننا نسير على النهج نفسه، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للأمن في منطقة البحر المتوسط​​، ويجب أن تستمر هذه العملية".

وأضاف: "مصممون للغاية وسنستمر في ذلك بعزم".

المصدر: adnki.net