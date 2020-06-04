ليبيا.. تطورات متسارعة آخرها الإعلان عن انطلاق عملية "تحرير" ترهونة

بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس الدولي، وانسحاب وحدات الجيش من مواقعها في ضواحي العاصمة، أعلنت غرفة عمليات تابعة للوفاق انطلاق عملية "تحرير" ترهونة.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، أن وحداتها سيطرت في منطقة وادي الربيع على مخزن ذخيرة وعدد من الآليات والعربات المدرعة وناقلات الجنود وقطع المدفعية، مشيرة إلى أن طلائعها وصلت إلى بوابة "فم ملغة" داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة.

وأفيد بأن وحدات الجيش انسحبت أمس من وادي الربيع وعين زارة بعد أن خسرت مطار طرابلس الدولي وأجزاء من منطقة قصر بن غشير، وبذلك تكون العمليات العسكرية ابتعدت عما يعرف بطرابلس الكبرى التي تضم المدينة والضواحي.

وفيما بدأت أعداد كبيرة من سكان ضواحي العاصمة الليبية في العودة إلى منازلهم، وصلت إلى مدينة بن وليد جموع من النازحين الجدد من عدة مناطق متاخمة.

المصدر: RT