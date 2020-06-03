مصر.. نقيب الممثلين ينفي وفاة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، أن حالة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، وأن ما يتردد حول وفاتها بفيروس كورونا غير صحيح.

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وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن نقابة المهن التمثيلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مضيفا: "الفنانة دلال عبد العزيز موجهة دعوة لكل الممثلين الصلاة لرجاء الجداوي والدعاء لها".

ونوه بأن "حالة رجاء الجداوي تتحسن، وإن شاء الله تعود للجمهور"، موضحا أن "التسجيل الصوتي الذي خرج للفنانة كانت تتحدث فيه معه شخصيا، وأن صوتها كان متعبا بسبب وجودها في المستشفى وهذا أمر طبيعي".

وعن دخولها العناية المركزة، أكد أشرف زكي أنه في اعتقاده أن مستشفى العزل هي عناية مركزة "ولكن تحدثت مع الطبيب، وأكد أنها ليست في حالة خطرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية