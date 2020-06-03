مصر تعلن عن إجراءات استباقية عاجلة لمنع هجمات أسراب الجراد الصحراوي على الحدود

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات استباقية عاجلة لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي ومنع دخولها الحدود المصرية.

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وقالت وزارة الزراعة المصرية إن لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبورماد – حلايب)، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبوسمبل – توشكى)، وشرق العوينات والواحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.

وأضافت الوزارة أن اللجان مزودة بسيارات دفع رباعي للعمل في الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوي ومزودة بجهاز "ELocust" لإرسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقي لتحليلها واتخاذ القرار المناسب في أعمال المكافحة.

وأفادت بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر قبل موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي والذي تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من أكتوبر إلى أبريل من كل عام أي أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوي والحالة البيئية من كساء نباتي ورطوبة تربة وسقوط الأمطار.

وتعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة.

كما أشار إلى وجود تنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للوقوف على موقف الجراد الصحراوي بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها الفاو للدول الأعضاء.

واختتم تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بأن الوضع هادئ تماما في مصر وهذا ما يؤكده أيضًا موقع الفاو ولا يوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد، كما أن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوي لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لأي تجمعات أو أسراب تهاجم البلاد.​

المصدر: مصراوي