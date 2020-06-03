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الجزائر تسجل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بكورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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الجزائر تسجل 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733 في عموم البلاد.

وأفاد رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات الصحية سجلت 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، مقابل 8 وفيات و119 إصابة جديدة في اليوم الذي سبقه.

المصدر: RT

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