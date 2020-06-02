الجزائر تسجل 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 8 وفيات و119 إصابة سجلت أمس الاثنين.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 667، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 9626.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار، إن 173 شخصا تماثلوا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 6067.

كما كشفت وزارة الصحة أن 27 مصابا يتلقون العلاج حاليا داخل وحدات العناية المركزة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات اليومية بالفيروس، مقابل ارتفاع عدد المتعافين.

المصدر: RT