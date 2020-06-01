 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 113 أمس

الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o098

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 661، والإصابات إلى 9513.

وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن 146 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5894.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، مع استقرار عدد الوفيات.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة.

وتطبق السلطات حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا