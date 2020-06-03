القاهرة: شكري يطلع لافروف على تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين وأزمة سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بشكل عام، بما فيها ليبيا وفلسطين وسد النهضة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

ووفقا لحافظ، "شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسي بين القاهرة وموسكو".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كافة مظاهر الإرهاب".

وأشار حافظ، إلى أنه "تم التشاور أيضا، حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية في إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدي سوى إلى تعقد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف أن الوزير شكري قدم خلال الاتصال الهاتفي شرحا لنظيره الروسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق.

المصدر: RT