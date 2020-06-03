استطلاع يكشف أن نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية

كشف استطلاع للرأي اليوم الأربعاء، أن نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رغم أنهم منقسمون إزاء ما إذا كان يجب اتخاذ الخطوة دون دعم الولايات المتحدة.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن نحو 25 في المئة من الإسرائيليين يريدون أن تفرض حكومتهم سيادتها على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية حتى دون دعم من الحليف الأقرب لإسرائيل.

وفضل 25 في المئة ألا يتم الضم إلا بدعم واشنطن، فيما عارض 30 في المئة الخطوة بالكامل ولم تحسم نسبة 20 في المئة المتبقية أمرها.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبدأ الحكومة في أول يوليو مناقشات حول بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة العربية المحتلة.

وعبر قادة المستوطنات الإسرائيلية، الذين التقوا نتنياهو أمس الثلاثاء، عن قلقهم من أن الضم بموجب خطة ترامب سيؤدي عزل بعض المستوطنات داخل أراض يحكمها الفلسطينيون.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر أوامره للجيش هذا الأسبوع بالبدء في الاستعداد لتبعات الضم.

المصدر: "رويترز"