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أنقرة: حفتر لن يكسب المعركة في ليبيا

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أنقرة: حفتر لن يكسب المعركة في ليبيا
Reuters Umit Bektas
مولود تشاووش أوغلو
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شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر لن تستطيع حسم المعركة ضد حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

وصرح تشاووش أوغلو، في مقابلة أجرتها معه قناة "24 TV" التركية اليوم الأربعاء بأن حفتر لا يزال بعيدا عن الحل السياسي، مشيرا إلى أن دولا مثل مصر والإمارات وفرنسا تواصل دعمها لـ"الجيش الوطني" الذي "ازدادت اعتداءاته في الآونة الأخيرة".

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وتابع وزير الخارجية التركي أن هذا الأمر دفع حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها إلى "صد تلك الاعتداءات عبر شن هجوم معاكس والسيطرة على مناطق مهمة".

وأضاف تشاووش أوغلو: "السيطرة على الخط الساحلي من طرابلس حتى تونس وعلى المطارات الدولية، والتقدم جوا وبرا، تؤشر في الواقع إلى عدم قدرة حفتر على كسب هذه المعركة".

وكشف جاووش أوغلو اليوم أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فايز السراج، سيزور أنقرة غدا الخميس، حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول + وكالات

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