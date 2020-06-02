البحرين.. 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت البحرين، يوم الثلاثاء، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 200 حالة من العمالة الوافدة، و145 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة أن 327 شخصا تعافوا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 7397.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 12168.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 327 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 7397، وتسجيل 364 حالة قائمة جديدة منها 200 حالة لعمالة وافدة، و 145 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 19 حالة قادمة من الخارج #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 2, 2020

وأشارت في بيانها إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 49 حالة، منها 10 حالات تحت العناية المركزة، في حين أن 4803 حالات وضعها مستقر.

وزارة الصحة: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 49 حالة، منها 10 حالات تحت العناية، في حين أن 4803 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4813 حالة قائمة #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 2, 2020

جدير بالذكر أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، وتأتي في المركز السادس عشر عالميا (بعد المكسيك، وقبل الصين).

المصدر: وكالات