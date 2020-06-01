التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين: "قوات التحالف اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية (الإرهابية) المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس_مشيط".

وأضاف المالكي: "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد (المسلحين الحوثيين) لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن هذه "الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار" تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف، وبدأت في (09 أبريل 2020) ولم يكن هناك أي استجابة .

ولفت المتحدث إلى أن مجموع الانتهاكات بلغ أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف "#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.#واس_عامpic.twitter.com/bg9D3rNpCp — واس العام (@SPAregions) June 1, 2020

المصدر: واس