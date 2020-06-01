مصري يعيد إلى الكويت لوحة فنية نادرة مسروقة منها

قام المصري، عمرو هيكل، مقتني الأعمال الفنية والمقيم في الكويت، بإرجاع إحدى اللوحات الفنية النادرة المسروقة إبان الغزو العراقي لدولة الكويت قبل زهاء ثلاثين عاما.

واشترى عمرو هيكل، اللوحة الفنية من أحد الأسواق الشعبية في الكويت، ثم اكتشف أن اسم اللوحة "رقصة الخماري" للفنان التشكيلي الكويتي عيسى صقر، وقد سرقت أثناء الغزو العراقي.

وعليه قرر تسليم اللوحة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وكان في استقباله الأمين العام للمجلس، كامل العبد الجليل، الذي شكره على ما قام به.

المصدر: وكالات