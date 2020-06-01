قرقاش: يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي عن ضم أراض فلسطينية

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إسرائيل بالتوقف عن الحديث عن ضم أراض فلسطينية، معتبرا أن أي خطوة أحادية من جانب تل أبيب ستمثل ضربة قوية لعملية السلام.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية​​​".

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وأوضح أن التحرك الأحادي الإسرائيلي أيضا "سيمثل تقويضا لحق تقرير المصير الفلسطيني وبمثابة رفض للإجماع الدولي والعربي نحو تحقيق الاستقرار والسلام".

Continued Israeli talk of annexing Palestinian lands must stop. Any unilateral Israeli move will be a serious setback for the peace process, undermine Palestinian self determination & constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2020

المصدر: وكالات