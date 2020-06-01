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قرقاش: يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي عن ضم أراض فلسطينية

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قرقاش: يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي عن ضم أراض فلسطينية
Reuters
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
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طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إسرائيل بالتوقف عن الحديث عن ضم أراض فلسطينية، معتبرا أن أي خطوة أحادية من جانب تل أبيب ستمثل ضربة قوية لعملية السلام.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية​​​".

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وأوضح أن التحرك الأحادي الإسرائيلي أيضا "سيمثل تقويضا لحق تقرير المصير الفلسطيني وبمثابة رفض للإجماع الدولي والعربي نحو تحقيق الاستقرار والسلام".

المصدر: وكالات

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