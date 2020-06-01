أنباء عن استعادة وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي لمدينة الأصابعة في الجبل الغربي

أعلنت مواقع إخبارية محلية أن وحدات تابعة للجيش الليبي استعادت صباح اليوم مدينة الأصابعة في الجبل الغربي.

وفيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد لهذا التحرك المفاجئ، تحدث أحد المصادر عن استعداد وحدات للجيش للسيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية المجاورة.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد سيطرت على مدينة الأصابعة في 21 مايو في إطار هجوم واسع، استولت خلاله على عدة مدن في غرب البلاد كانت موالية للجيش.

المصدر: وسائل إعلام ليبية