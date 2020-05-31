سوريا.. وفاة جديدة وشفاء 3 حالات من الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، وفاة إحدى الحالات المصابة بكورونا وشفاء 3 حالات.

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وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة هي لشخص من القادمين إلى البلاد يبلغ من العمر 74 عاما، ولديه ورم في الكبد.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 5 بينما بلغت حالات الإصابة 122 إصابة شفيت منها 46 إصابة.

يذكر أن مجلس الوزارء السوري أقر، اليوم الأحد، حزمة إجراءات قضت بإلغاء معظم إجراءات الحظر التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من شهرين، بينها عودة دوام الموظفين إلى ما كان عليه، واستئناف الدوام في الجامعات، وذلك بعدما تم رفع منع التجول الليلي وحظر السفر بين المحافظات.

أسامة يونس

المصدر: RT