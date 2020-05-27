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سوريا .. شفاء حالتين من بين المصابين بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا .. شفاء حالتين من بين المصابين بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 43

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأحد الماضي شفاء 4 حالات من المصابين بكورونا.
وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في سوريا إلى وجود 121 إصابة توفيت منها 4 حالات وشفيت 43 إصابة.
وتزايد عدد الإصابات المسجلة في البلاد بشكل متسارع، إذ تم تسجيل 62 إصابة خلال الأسبوع الماضي وحده، وجميعها تم تسجيلها بين القادمين إلى البلاد من الخارج.

المصدر:RT

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