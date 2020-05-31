مصر.. الفنانة رجاء الجداوي في الحجر الصحي ودرجة حرارتها غير مستقرة

كشفت أميرة، ابنة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، الحالة الصحية لوالدتها بعد 8 أيام في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت، أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحي بالإسماعيلية.

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وصرحت بأن "درجة حرارتها وصلت اليوم إلى 38.5 درجة، بعد أن دخلت مستشفى أبو خليفة ليلة العيد ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وانخفضت في بعض الأيام إلى 37 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار".

وأبدت أميرة انزعاجها الشديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول كل ساعة خبر مغلوط عن والدتها، قائلة، "لابد أن يراعي أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة، تتألم من هذه الشائعات".

وطلبت كل المحبين بالدعاء لوالدتها حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن نتيجة أول التحاليل التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي كانت قد أظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: موقع "اليوم السابع"