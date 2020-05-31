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سوريا تؤيد إجراءات بكين حول هونغ كونغ

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سوريا تؤيد إجراءات بكين حول هونغ كونغ
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أعلنت سوريا تأييدها الإجراءات التي تتخذها الصين بخصوص منطقة هونغ كونغ، مؤكدة على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وفقا لمبدأ "الصين الواحدة".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد: "تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر لجمهورية الصين الشعبية، المتضمن الموافقة على وضع قانون لتحسين نظام الآليات القانونية والتنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في إطارها القانوني الداخلي وفي القانون الدولي، وتعزيز عملية التنمية وتقوية المؤسسات الشرعية وضمان أمنها على كامل أراضيها".

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وأضاف المصدر: "سوريا ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية، وخاصة منها الأمريكية والغربية الأخرى، وتعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها، وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة".

وختم المصدر أن "سوريا تؤكد على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة وتطالب جميع الدول باحترام ذلك".

المصدر: سانا

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