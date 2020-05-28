كندا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا تصدر بيانا بشأن هونغ كونغ

نددت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بفرض الصين قانونا أمنيا جديدا قالوا إنه سيهدد الحرية ويخرق الاتفاق الصيني البريطاني لعام 1984 بشأن الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

إقرأ المزيد

وقالت الدول الأربع في بيان إن "هونغ كونغ ازدهرت كمعقل للحرية، وإن تشريع الأمن القومي الجديد سيقلل من حريات شعب هونغ كونغ، ومن خلال ذلك سيقوض بشكل كبير استقلالية هونغ كونغ والنظام الذي جعلها مزدهرة للغاية".

وصدق البرلمان الصيني اليوم الخميس على إعداد قوانين جديدة خاصة بالأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ، على خلفية إعادة بروز التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة على مسودة قرار، فيما سبق أن أفادت صحيفة South China Morning Post بأن العمل على إعداد التشريع سيستغرق نحو أسبوعين والقانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

وتصر بكين على أن التشريع الجديد هو شأن داخلي ولا يمس الحقوق والحريات التي يحظى بها سكان هونغ كونغ.

المصدر: وكالات