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عمان.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تقفز إلى أكثر من ألف

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عمان.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تقفز إلى أكثر من ألف
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات في اليوم السابق.

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وحسب بيان للوزارة، فإن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 11437، تماثل 2396 منها للشفاء حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن 643 من الحالات الجديدة تعود لغير عمانيين.

وأعلنت السلطات في وقت سابق اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لمواطن والأخرى لمقيم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 47.

المصدر: وزارة الصحة العمانية

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