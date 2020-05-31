عمان.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تقفز إلى أكثر من ألف

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات في اليوم السابق.

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وحسب بيان للوزارة، فإن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 11437، تماثل 2396 منها للشفاء حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن 643 من الحالات الجديدة تعود لغير عمانيين.

وأعلنت السلطات في وقت سابق اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لمواطن والأخرى لمقيم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 47.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (1014) ألفاً وأربع عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها ثلاثمائة وإحدى وسبعون (371) حالة لعمانيين، وستمائة وثلاث وأربعون (643) حالة لغير عمانيين.#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/q4x49M5FbH — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 31, 2020

المصدر: وزارة الصحة العمانية