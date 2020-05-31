الكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية من قطر إلى الأردن

كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية عن موعد استئناف رحلاتها من الدوحة إلى العاصمة الأردنية عمان.

وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع الشركة، من المقرر أن تنطلق أول رحلة للخطوط القطرية من مطار حمد الدولي في الدوحة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في الساعة الـ08:00 من يوم 19 يونيو القادم، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "بترا" الأردنية، نقلا عن مصادر في الشركة، بأن الخطوط القطرية ستقوم بإعادة تشغيل رحلاتها إلى عمّان بمعدل رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترة اللاحقة.

وتتيح الشركة القطرية لزبائنها حجز التذاكر للرحلات المباشرة المشغلة من قبل الخطوط الملكية الأردنية من مطار حمد الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي ومطار الملك حسين الدولي في العقبة اعتبارا من 16 يونيو.

وأكدت "بترا" أن الخطوط القطرية قامت اليوم بتسيير رحلة تشارتر (عارضة) من الدوحة إلى عّمان

المصدر: RT + بترا