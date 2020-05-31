شاهد.. افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاق طويل (فيديو+صور)

فتحت السعودية فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية جائحة كورونا.

ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر" شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدء توافد المصلين لآداء صلاة الفجر في #المسجد_النبويpic.twitter.com/mpJx80bnSY — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) May 31, 2020

وكانت المملكة أغلقت المساجد وجمدت العمرة وفرضت حظر التجول في عدة مناطق من البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات #المسجد_النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر .#نعود_بحذرpic.twitter.com/bGyE5BfzJD — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 30, 2020

المصدر: RT