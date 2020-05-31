 
مباشر

شاهد.. افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاق طويل (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

شاهد.. افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاق طويل (فيديو+صور)
ReasahAlharmain
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzum

فتحت السعودية فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية جائحة كورونا. 

ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر" شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت المملكة أغلقت المساجد وجمدت العمرة وفرضت حظر التجول في عدة مناطق من البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا