عملية عسكرية في صحراء العراق لملاحقة عناصر "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تنفيذ عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد

وذكر بيان للوزارة، أن "قيادة فرقة المشاة السابعة نفذت عملية استباقية في صحراء الأنبار"، مبينا أن "العملية انطلقت بإشراف مباشر من قائد الفرقة".

وأضاف أن "العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها فرقة المشاة السابعة لتطهير وتأمين المناطق الصحراوية، والتي تعتبر أساسا للتخلص من بقايا تنظيم داعش الإجرامي وتهدف العملية أيضا إلى تأمين المناطق الصحراوية وضمان عدم استغلالها من قبل المجاميع الإرهابية".

وأشار البيان إلى مشاركة قطعات من فرقة المشاة السابعة والحشد العشائري في هذه العملية، بالإضافة إلى إسناد جوي من طيران الجيش العراقي.

المصدر: RT