العراق.. القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في الأنبار

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في مدينة الفلوجة.

وقالت في بيان عنها إنها "ألقت القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضافت أنها "ضبطت كدسا للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على 10 براميل كبيرة الحجم مملؤة بمادة نترات الأمونيوم، و12 قنينة غاز محملة بنترات الأمونيوم".

وتابع: "تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

المصدر: "السومرية نيوز"