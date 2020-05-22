العراق.. مقتل 5 عناصر من "داعش" بعملية أمنية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 مسلحين بعملية أمنية بمنطقتي أم تليل ومطيبيجة في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع إلى لواء مغاوير قيادة صلاح الدين ترصد سيارة تقل عناصر إرهابية في منطقة أم تليل – مطيبيجة، وعند اقترابهم تم استهدافهم بصاروخ حراري".

وأضافت، أن الصاروخ "أدى إلى مقتل أربعة عناصر إرهابية وإحراق السيارة".

وتابع: "تم إخبار القوة بوجود أحد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث، وهو يحمل رمانة هجومية، فجرت ملاحقته وإطلاق النار عليه وقتله".

وينشط عناصر تنظيم "داعش" مؤخرا في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار، بعمليات هجومية تطال المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي، خلفت العديد من الضحايا.

المصدر: "وكالات عراقية"