انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة عناصر "داعش" على الحدود العراقية-السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية..

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الإحد عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين، وصولا الى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".

وأشارت الخلية إلى أن "الجهات المشتركة في العملية، هي قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري، وبأحد عشر محورا، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية".

وتابعت: "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

المصدر: RT