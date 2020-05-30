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القوات السورية تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات "ميغ 29" الروسية المتطورة

أخبار العالم العربي

القوات السورية تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات
Globallookpress
مقاتلات "ميغ 29" الروسية المتطورة
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم السبت، بأن روسيا سلمت الجيش السوري الدفعة التالية من المقاتلات الحربية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ 29".

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا"، إنه في إطار التعاون العسكري والفني بين سوريا وروسيا، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ 29" إلى الجيش السوري.

وأضاف المصدر أن الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية.

وأكد أن الطيارين سيبدأون اعتبارا من أول يونيو 2020 بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية.

القوات السورية تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات

المصدر: سانا

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