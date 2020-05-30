العراق يجدد فرض حظر التجوال لأسبوع جديد بسبب كورونا

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تمديد فرض حظر التجوال لأسبوع آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكر مراسل RT أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي صوتت على تمديد فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع كامل بداية من يوم غد الأحد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، رصد 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم اليومي الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد.

المصدر: RT