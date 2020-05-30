بغداد تصرف أكثر من 300 مليون دولار لأربيل

صرفت الحكومة الاتحادية في العراق 400 مليار دينار عراقي ( نحو 336 مليون دولار) لحكومة إقليم كردستان وأودعتها في حساب الإقليم بالبنك المركزي العراقي.

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وتسلم إقليم كردستان العراق اليوم السبت المبلغ المصروف وفقا لوثيقة وقعها وزير المالية العراقي، علي علاوي، في الرابع والعشرين من مايو الحالي.

وجاء في نص الوثيقة: "اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار عراقي في الحساب الجاري باسم حكومة اقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ في الحساب المرقم (1) وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر أبريل 2020 وملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي بالرقم 70009".

وفي أبريل الماضي طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.

المصدر: RT