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العراق.. الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"داعش"

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العراق.. الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ
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عناصر الحشد الشعبي في العراق
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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، اسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمالي شرق العراق.

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وذكر بيان للحشد، أن "قيادة عمليات قاطع ديالى وأقسامها وبمشاركة اللوائين، 23 و24، نفذت اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن تطهير جانب البحيرة وصولا إلى ناحية قرة تبة شمالي شرق بعقوبة"، مؤكدا "اسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش وتدمير مضافتين أيضا".

المصدر: RT

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