الحشد الشعبي يلقي القبض على 4 عناصر من "داعش" في كركوك

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 4 عناصر من تنظيم "داعش" بعملية أمنية في جنوب غربي محافظة كركوك بشمال العراق.

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وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية والاستخبارات، ألقت القبض على أربعة عناصر من داعش متهمين وفق المادة (4/ إرهاب)، إثر عملية أمنية في كركوك".

ويشن عناصر تنظيم "داعش" مؤخرا، عمليات هجومية تطال المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي، لا سيما في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

يأتي ذلك، بعدما هدد المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، أبو حمزة القرشي، أمس الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، عبر تسجيل صوتي جديد.

من جهة أخرى، رصدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم "داعش"، المسؤول عن الدعاية للتنظيم، محمد خضر موسى رمضان.

ورمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في تنظيم "داعش"، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

المصدر: وكالات