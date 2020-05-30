تفاصيل جديدة عن واقعة اغتصاب فتاة "تيك توك" في مصر

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل جديدة بخصوص واقعة اغتصاب فتاة "تيك توك" منة عبد العزيز.

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واتهمت منة عبد العزيز أحد شباب "تيك توك" ويدعى مازن، باغتصابها وتصويرها صحبة أصدقائه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للفتاة، تضمن مشاهد لفتاة في العقد الثاني من العمر، ادعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية في أوضاع مخلة كرها عنها.

وأفادت التحريات بأن منة عبد العزيز اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناء على نسبة المشاهدة.

وأكدت على أن منة عبد العزيز دخلت لأحد فنادق منطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها 5 أشخاص، 3 طلاب وفتاتان، جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم في الفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو، وأصابها واستولى على هاتفها، وقام آخر بمواقعتها جنسيا كرها عنها. وبضبطه اعترف بالواقعة، حيث قامت إحدى الفتيات بتصويرها، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها، على إثرالخلاف الذي حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبدالعزيز" و6 آخرين للتحقيق معهم.

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرا، أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تضمن ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وألقت أجهزة الأمن في الجيزة، مساء الثلاثاء، القبض على منة عبدالعزيز، الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو بتطبيق "تيك توك"، واتهمت خلاله شابا باغتصابها، بالاشتراك مع آخرين.

وأحيلت الفتاة إلى ديوان عام قسم شرطة الطالبية، بعد القبض عليها في منطقة الطالبية، وجار عرضها على نيابة الطالبية والعمرانية بإشراف المستشار يحي الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

وتواجه منة عبدالعزيز اتهاما بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

المصدر: المصري اليوم