القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من مستشفى وسط العراق

ألقت القوات الأمنية العراقية في محافظة بابل وسط العراق، اليوم الجمعة، القبض على مصاب بفيروس كورونا حاول الهرب من المستشفى.

وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة أن "مفارزها ألقت القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد إصابته ب‍فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "الشرطة أعادت الهارب المصاب إلى المستشفى"، مؤكدا "إيصال المساعدات الغذائية إلى عائلة المصاب بناء على طلبه، كما سيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام".

وأشار إلى أن "قائد شرطة المحافظة أمر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب والذي هو نهج القيادة"، وفقا للبيان.

المصدر: RT