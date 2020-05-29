المغرب يخصص 3 طائرات لنقل مئات من مواطنيه العالقين بالجزائر

قالت صحيفة "هسبريس" المغربية يوم الجمعة، نقلا عن مصادر، إن الرباط خصصت 3 طائرات لنقل مئات العالقين المغاربة العالقين في الجزائر، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن أولى رحلات إجلاء المغاربة العالقين بالخارج تنطلق يوم السبت، والبداية ستكون من الجزائر.

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وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات المغربية خصصت 3 طائرات من أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية لنقل ما بين 300 و400 مواطن مغربي عالق بالجزائر، وأضافت أن الرحلات الثلاث تقررت يوم السبت وقد تم وضع لائحة بالعالقين الذين تقرر إعادتهم.

وسيخضع العائدون من الجزائر إلى الحجر الصحي في أماكن خصصتها السلطات المغربية لذلك لمدة لا تقل عن 9 أيام، حتى التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة المغربية فقد خصصت السلطات المغربية مطار وجدة أنجاد لاستقبال المغاربة العالقين بالجزائر، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والخطوط الملكية المغربية قامتا بوضع جميع التدابير الصحية الضرورية.

وأوضح موقع "هسبريس" أن الحجر الصحي للعائدين من الجزائر سيكون في فنادق السعيدية، مبينة أن اختيار المدينة الساحلية يأتي لتوفرها على آليات استقبال مريحة ووحدة صحية خاصة باستقبال مرضى "كوفيد 19".

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر بأن وزارة الخارجية حددت حوالي 6 آلاف شخص من العالقين وضعيتهم هشة سيجري نقلهم بشكل أولي، من أصل أزيد من 31 ألف عالق، بالإضافة إلى الطلبة المغاربة الذين يودون العودة إلى أسرهم.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية