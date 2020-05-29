مصر.. وفاة 4 أطفال وجدتهم في حادث مأسوي

توفي 4 أطفال وجدتهم نتيجة الاختناق جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة الدقي، حيث سيطر فريق الحماية المدنية في الجيزة على النيران ولكن بعد فوات الآوان.

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وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الدقي، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة أن الحريق بسبب تماس كهربائي داخل الشقة.

وأكدت إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشير الإدارة إلى أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط تؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار المصادر الحرارية.

كما تلفت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدى لاندلاع النيران، والتدخين في حالة النعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في إخماد حرائق الزيت المشتعلة في المطابخ، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن المواطنين يهملون التحقق من سلامة أفران المنزل وإحكام القفل لمنع التسرب، وإجراء أعمال الصيانة لمنع أي تسرب للغاز، وتحذير الأطفال من العبث بأسطوانات الغاز وإبعادهم عن المطبخ بالكامل، مؤكدة ضرورة تدريبهم على عملية الإخلاء في حال وقوع طوارئ.

المصدر: اليوم السابع