القاهرة.. اندلاع حريق هائل في بناء من 9 طوابق والخسائر بالملايين (فيديو+ صور)

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في عقار مكون من 9 طوابق في ميت نما، بحي غرب شبرا الخيمة في مصر.

وتم إنقاذ 9 عمال كانوا موجودين في المخزن الذي اندلع به الحريق في الطابق السابع، وأتى على كل المبنى.

وقالت نجوى العشيري رئيسة حي غرب شبرا الخيمة، إن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية كلفها بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر إشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة، حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبني.

حريق كبير في شبرا الخيمه ميت نما ياستاار 💔🤚🏻 pic.twitter.com/19cJqkWLXR — Ahmed Gomaa (@DrAhmedgommaa) May 5, 2020

وأوضحت نجوى العشيري أن الحريق الذى نشب بمبني مكون 9 أدوار على مساحة 400 متر مربع يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما، بحي غرب شبرا الخيمة.

وأكدت أن الحريق أتي على المبني بأكمله، دون خسائر بشرية، سوى اختناق 3 عمال، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عن الحريق بشكل مبدئي تقدر بالملايين.

وأشارت إلى أن سيارات من الحماية المدنية بالقاهرة وصلت منذ قليل لدعم سيارات الحماية المدنية بالقليوبية، للسيطرة على الحريق.

المصدر: الأهرام