تونس.. تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج

أعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وعدم تسجيل وفيات لتبقى في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وأفادت الصحة التونسية في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس.

وأضافت أن عدد المتماثلين للشفاء ارتفع إلى 946 حالة شفاء فيما استقر عدد حالات الوفيات عند 48 حالة وفاة.

وتابعت بالقول إن عدد الإصابات التي لاتزال حاملة للفيروس تراجع إلى 77 حالة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.

وأعلنت السلطات الصحية التونسية يوم الخميس عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد عدم رصد حالات جديدة للعدوى خلال يومين.

المصدر: RT + وكالات