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الغموض يلف حادثة وفاة مبتعث سعودي في أمريكا

أخبار العالم العربي

الغموض يلف حادثة وفاة مبتعث سعودي في أمريكا
خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني
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توفي مبتعث سعودي يدعى، خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني، في مدينة سموكي ماونتن، بولاية تينيسي الأمريكية، وسط ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن علي بن سعد الشهراني، شقيق الطالب قوله، إن خالد يبلغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم، مشيرا إلى أن عائلته تلقت خبر الوفاة، بواسطة زوجته المبتعثة أيضا في الولاية نفسها.

وأضاف بأن "السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن".

المصدر: صحيفة سبق

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