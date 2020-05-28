مصر.. عزل قرية بعد تسجيل وفاة 3 من سكانها بفيروس كورونا

فرضت محافظة المنوفية في مصر، اليوم الخميس، حظر التجوال على قرية "شنتنا الحجر"، عقب وفاة 3 حالات مصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

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وقررت سلطات المحافظة أيضا عزل المناطق التي ظهرت فيها حالات إصابة لمدة أسبوع، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل القرية.

وأصدر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، قرارا بعزل جزئي للمناطق التي ظهرت بها إصابات داخل قرية شنتنا الحجر، التابعة لمركز بركة السبع، لمدة أسبوع، إضافة إلى فرض حظر التجوال وغلق المحال التجارية، عدا السوبر ماركت والصيدليات والجزارة والدواجن.

وكانت القرية شهدت بالأمس فقط وفاة ثلاث حالات إثر إصابتهم بفيروس كورونا لسيدة مسنة، ورجل مسن وابنتهم، فيما توفي ابنه الثاني أول أيام عيد الفطر، بالإضافة لابنته التي توفيت منذ أسبوعين.

ناصر حاتم

المصدر: RT